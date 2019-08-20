勇武派不勇武一天：免浪費百萬人努力

衝擊成本愈高 應拓抗爭方法

阿豪周日參與維園集會後，夜晚留守金鐘夏愨道接受訪問。他形容和理非及勇武派是相輔相成，參加遊行的有老有幼，若勇武派在前日衝擊，或會嚇怕和理非支持者，令他們不敢再上街；若發生警民衝突，翌日輿論焦點便不會落在遊行上，「浪費了」百多萬人參與的行動。

走在前線，阿豪曾在生日當天捱過催淚彈殼，被擊中手臂，他當時開始思考，除中彈後透不過氣、感到刺眼，更有可能失去性命。他形容警察是政府最後一道防線，示威者若能戰勝警察，便能迫使政府回應訴求，但他承認雙方武力懸殊，有時其實是被警察「追着來打」，難以反擊。

生日天催淚彈殼擊中手臂

阿豪擔心，運動持久下去，警察沒有受到嚴重傷害，但勇武派只會有更多人受傷或被捕，前日無衝擊，反而是思考遊行和衝擊以外的更多方法，撼動政府，亦寄語大家除了將焦點放在警民衝突，亦毋忘當初上街的原因，是爭取政府回應五大訴求。

問到預料運動何時會迎來成功，阿豪稍有反應不來，停頓數秒後說：「真的不知道，希望愈快愈好。」他形容，每人都有自己生活，沒人想每周上街，但慨嘆現在距離達成目標，路途仍然十分遙遠。

明報記者

（反修例風暴）