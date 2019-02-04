「百萬人展誠意」 泛民促林鄭回應 馬嶽：集會顯示仍多人反政府 葉國謙：與平靜仍有距離

本報向特首辦查詢現時是否已屬社會平靜、可展開對話以至回應訴求的時機，至截稿時未獲回覆。據了解，林太今日開行政會議前會見傳媒時料會談及有關問題。

可展對話否 料林鄭今回應

政府前晚回應集會的聲明中稱，當一切平靜後，政府會與市民展開真誠對話、致力修補撕裂，重建社會和諧。工黨立法會議員張超雄昨日表示，百萬港人展現最大誠意，願意無分「和理非」及「勇武」，和平走出來，「若特區政府再次失諸交臂，繼續無視民憤，香港會被你推到無法回頭的深淵」。公民黨議員郭家麒稱，面對有人被射穿眼睛、警方亂棍打人，港人仍和平理性給予政府機會，「其實（政府）只得一個機會」，盼林太回應港人，否則將成千古罪人。

尹兆堅：可見派糖無補於事

民主黨尹兆堅說，前日集會可見，政府「派糖」收買市民手段失敗，強調政治問題必須政治解決，「呃呃𧨾𧨾無補於事」。新民主同盟新界東議員范國威說：「真正要做到在源頭『止暴制亂』，是特區政府。現在的大台就是林鄭月娥的政權，她不回應香港人五大訴求、不回應示威者的五大訴求，我們對未來持續有衝突是存在憂慮，但最有效的方法是停止警察的濫權。」

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，政府可以多解釋為何不能接受示威者的訴求，如特赦會破壞法治；至於會否擔憂若政府未有回應訴求，示威者暴力將升級，她強調示威者不應以暴力要脅政府。

行會成員、民建聯葉國謙稱，政府早已回應市民訴求，問題是公眾接受與否。他樂見市民前日和平表達，但現時與一切平靜仍有距離，「正常的示威遊行是公民權利，應尊重表達，但表達後是否政府一定按你想法行事？這亦不可能，要（訴求）能夠做到才行」。

另一行會成員湯家驊稱，前日遊行令人感動，但認為一日平靜不等於未來同樣平靜，舉例已有人號召周末圍堵機場等，「若一日和理非就說改變形勢，是過於樂觀，要持續時間看到局勢穩定、有意願去修補，才是合適時間」。他稱留意到網上調查，大部分和理非拒與勇武派「割席」，擔心若勇武派認為背後多人支持，行事會「更有自信」，並稱若「稍有不如意」就訴諸暴力，不能改善社會撕裂。

學者：政府拖死盤算難成

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，前日維園集會的最大信息，是顯示許多市民仍然反對政府，政府早前一段時間的政治操作對民意無甚影響。馬嶽稱難以預計運動未來走向，但示威者近期提出組人鏈等行動，顯示他們仍相當有活力；他相信政府本來部署是希望拖死運動，待示威者疲累、或因暴力而遭割席，但視乎目前走向，他相信「你（政府）死運動都未死」。

明報記者

（反修例風暴）

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