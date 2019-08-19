疑似員工揭「暗地登機」 機管局：泄露運作 絕不姑息

根據該幅截圖，該名疑似職員稱機管局上周二並無取消航機，只是「暗地裏係入邊boarding（登機）」。

另外，對於有報道稱，機管局職員及機場保安於上周二未有盡力協助受集會影響的旅客，甚至有機場保安人員阻礙警方進場處理糾紛，機管局發言人澄清，有關說法與事實不符，稱機管局職員及機場保安當日謹守崗位，盡最大努力處理事件，並一直配合警方進行執法行動。

此外，網上近日流傳一封「國泰航空員工致香港人書」，斥「國家機器」全方位針對航空公司進行政治打壓，不擇手段令公司表態及高層「被辭職」，又表示「今日國泰，明日香港」。

網傳員工致香港人書

國泰：未證真偽 展開調查

國泰航空昨日發表聲明回應，稱留意到網上有關傳聞，暫時無法證實此事是否與國泰員工有關，但高度重視事件，正對事件展開調查。國泰重申，對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮，稱堅決支持特區政府、行政長官和警方努力止暴制亂、恢復法律秩序，又譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。

（反修例風暴）