指警無派員維持秩序 大狀：維園人潮湧路有合理辯解

民權觀察：警理據不充分

民權觀察成員王浩賢指出，警方不應禁止遊行，又稱警方若禁止，主辦單位只能事後司法覆核，而當下已被警方阻撓。因此，警方運用禁止遊行集會的權力要非常謹慎，以有可能發生不和平事件為由，理據並不充分，是侵犯集會自由。王浩賢又稱，遊行集會是基本人權，即使警方收到潛在危險情報，警方也有責任協助主辦方和平完成遊行。

至於昨日身處集會範圍外、走出馬路的示威者會否有法律風險，法律界選委、大律師黃宇逸解說，維園未能容納昨日集會人數並爆滿，港鐵更一度不停天后、銅鑼灣等車站，加上警方並無派員維持秩序，因此示威者倒灌至其他地方，亦可有合理辯解。他並稱，若警方在現場並認為影響公共秩序或安全，的確有權即場驅散，但他認為昨日集會和平有序，如警方介入，只會造成更多混亂。

（反修例風暴）