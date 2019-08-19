8．11葵芳放煙 10歲童中招噴嚏未停

居於葵芳邨的古女士表示，當晚打算接子女回家，甫落街已感呼吸困難和刺鼻。不知發生何事的10歲兒子，在葵芳落的士時亦感辛苦，詢問「點解咁臭？」。她續道，有長期病患的69歲母親當日未有出外，惟因催淚煙入屋，反覆出現咳嗽、眼痛，已兩度求診，最近一次看診連同照肺花逾700元；患有鼻敏感的兒子則至今仍不斷打噴嚏。她認為警方發射催淚彈已影響居民生活，「唔係射完就冇事」。

居民翌日上班 稱站內煙味濃烈

另一名葵芳邨居民Irene稱，事發翌日乘港鐵上班時，於葵芳站仍聞到濃烈的催淚煙味，並發現白色粉末，至工作期間仍感到氣味殘留鼻腔，當日一直不適。另有居民憶述，事發後兩天（13日）到葵芳站乘坐港鐵時，依然出現流眼水、眼澀等情况，遂向區議員投訴。

身兼葵青區議員的梁耀忠表示，當晚有近20名居民走到其位於葵芳邨的辦事處暫避，又收到20多人致電求助；並稱事後一直要求警方到邨內向居民交代當日事件，但是至今仍未獲答覆。他又批評港鐵未有及時清洗車站及車廂的殘留催淚煙，甚至要市民自發到站內清理。

港鐵回覆本報查詢時稱，事發後已關閉車站及調配人手用清水和肥皂液於站內進行深層清潔，並獲相關專家確認清潔方法恰當，強調乘客及職員安全是公司首要考慮。

（反修例風暴）