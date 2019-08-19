8．5聲援走光少女 天水圍街坊遭扣失聯30小時 被捕求聯絡家人 警：批不批在我

明報記者 高卓怡

兄弟爬山，各自努力。農曆七月，各區都有街坊在警署外燒街衣，天水圍也有人響應。社區在抗爭中愈走愈前，源於一宗女生被捕的走光事件：8月5日下午1時，有團體發起聲援，行動未開始，已有大批防暴警在街上戒備，有街坊在天橋叫罵，警員一度退守、示威者聚集，街上行人湧湧、輕鐵仍未停駛，警方在1時半便展開拘捕。

夫：律師都說聯絡不到

W太太是當日被捕者之一，其丈夫W先生說，下午在公司見到新聞，已即致電太太「但已打不通」，「警署旁邊是街市，太太常買餸出入，她是否出事？或是跌電話？」在焦慮不安中，W先生請假回天水圍尋人，又經友人找來義務律師，「但連律師都說聯絡不到（警方），當時情况很亂，周圍是催淚煙……」直到入夜，W先生始確認太太被捕。

妻：警一時說等陣 一時說未批

屋企與臭格，W夫婦分隔兩處，同度人生最不安的時刻。由5日被捕、7日清晨獲釋，歷經30多個小時，W太太稱無法與丈夫說上一句話。「被捕後已即要求致電家人，警員一時說『等陣』，一時話『上頭未批』」，最令她深刻的回覆是「你有你權利，但批不批在我」，W太太6號凌晨獲悉要被轉移，「我問去哪兒？」警員答「安全的地方」，抵埗才知是文錦渡新屋嶺。W先生則怕錯過太太來電不敢休息，他說「直到太太打電話給我，我才知她被釋放」，他說全程都感到求助無門，「消息很封閉，似返了大陸」。

另一名被捕的90後女生Mary（化名）則說，眾人在7日凌晨保釋，一度未獲安排車輛離開，需律師幾經爭取，「三更半夜、荒山野嶺，難道要我們自己『碌落山』？」

有義務律師向本報證實，「失聯」狀况在今次風波中「很普遍」，但強調「聯絡家人」是被捕人的基本權利，不能剝奪。

警：一般情况會安排聯絡律師親友

警方回覆尊重羈留人士權利，並確保其享有法律權益，在一般情况下顧及保安考慮，會安排羈留人士與外界溝通，如尋求法援、親友聯絡等。

稱社區醒覺「義憤可抵擋恐懼」

如今的天水圍警署外，圍起了高高的水馬。W先生說社區「多了窒息感」，但慶幸街坊醒覺，會反思政權對錯、警權問題。行經警署，記者半開玩笑問，下次會否如部分人所說「見到有危險就應該避開」，二人認真答道，「我們已為人父母，要以身作則，不能因恐懼而扭曲自己……愈多的不公義會令人愈憤怒，這股怒氣正是推動力，使人抵擋恐懼向前行」。

（反修例風暴）