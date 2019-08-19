雨具大賣 鎖匠變陣賣傘

記者昨午3時起在灣仔觀察，杜老誌道食店及便利店生意最暢旺，其他店舖生意則淡靜。有售賣糯米糍的「張記長洲糯米糍」店主稱生意未受影響，不少參加集會者買小食或飲品，但仍冀政府「盡快做點事」令民情降溫，「成日這樣搞都不是辦法」，擔心社會持續不穩，令市民消費意欲持續下跌。店主說即使財政司長陳茂波「派糖」，「都係小恩小惠，我現在連4000元（之前承諾的派糖措施）都還未收到」。

張記鄰舖、鎖匠陳先生則指昨日生意跌了三成，該店因應下雨，在店門擺賣45元一把長傘「吸客」。對於「派糖」能否紓民怨，陳說「如今群情洶湧，已不是錢能解決問題」，「關鍵是政府無回應民意，令市民更想企出來發聲」。他說自己生意受影響是小事，香港將來應何去何從「才是大事」，「要靠政府用智慧解決，而不是一味鎮壓」。

參與集會者絡繹不絕，人潮下午起由軒尼詩道湧到莊士敦道及灣仔道，有位於灣仔道的連鎖內衣品牌店「拍烏蠅」。職員說早料到人群會湧去其他街道，生意「固然大受影響」，但「理解」民憤，「政府要負上最大責任，是他們沒有好好回應民情」。

（反修例風暴）