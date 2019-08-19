毋懼「非法遊行」 家長稚子同行

王先生、王太帶同4歲半兒子出席集會，但因擠入維園的人太多，只能在銅鑼灣崇光百貨外等候。王先生批評政府一直未回應民間訴求；7．21元朗襲擊事件，警方亦疑與黑社會勾結。王先生說下雨絕不影響參加集會意欲，「過得嚟就預咗」，會繼續跟大隊前進，適時離開。

梁先生、梁太帶同兩歲半女兒出席集會。面對現時局面，梁先生稱，只有政府回應才能平息風波。他又稱，應繼續用不同方法令政府回應，自己傾向和平方式，「無人想見到有流血事件發生」，但強調「不割席」。

曾參與5至6次反修例遊行、61歲的黃先生表示，自己年輕時也會為不公義發聲，體諒年輕人以暴力抗爭，「如果我後生，可能仲激過佢」，又說「如果當日不是這班後生仔衝，條例早就通過了，經濟早就塌下了」。他說，「和理非喊口號，可能什麼都爭取不到，但起碼多份力量」，會繼續以自己方式表達訴求。他認為警方與示威者都有做錯，但政府拒聽市民聲音，才導致如今局面，冀港府撤回修例及設立獨立調查委員會。

（反修例風暴）