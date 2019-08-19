示威者寧退錢政府 指派糖不如回應訴求

陳先生、陳太帶同5歲及2歲的子女出席，並向灣仔方向前進。雖曾下傾盆大雨，但陳太稱不會中途離開，「落雨對比香港現時情况很小事」。陳太說走出來是要政府盡快回應五大訴求，又稱不擔心安全問題，「就算你不出來行，留在家中都會吃催淚彈」。

「財爺」上周四「派糖」，陳太子女受惠共5000元。陳太認為作用不太，「如果佢可解決五大訴求，我寧願畀番5000元政府」，又稱此舉完全無法平息民憤，「他之前派4000元都未派到」。

家長徐女士因為坐月，故自6月來，昨日首次出席民陣有關反修例活動。她穿著雨衣，背包掛有自製的標語，如寫有「黑警可恥 以眼還眼」等，隨人群方向前進。徐女士批評，由6月至今發生多事，政府一項都未有回應。她又稱，多次和平理性遊行的訴求，政府未有回應，令示威者被迫有些「暴力」行徑，是情有可原。徐女士希望港人不要放棄，「你看看下着雨仍有這麼多人出來」。

稱和理非未獲回應 被迫暴力「情有可原」

自稱是中產的徐女士，育有兩個孩子。對於財爺「派糖」，她說現時感覺財爺只在「困難時刻」才出來派糖，「如果政府想到財政措施，為何平日不去做？」她認為無法撇清「派糖」與現時反修例集會示威的關係。徐女士批評，政府此舉是無聊，亦只得部分人受惠，「如果你要做，不如不要搞明日大嶼，每個港人袋番8萬元」，又說政府不應以為小恩小惠便可平息民怨，或分化市民。

「如為錢 年輕人不會出來啦」

昨日不少人自製創意標語，市民陳小姐製作寫有「黃藍是政見 黑白是良知」等字句的紙牌。她批評警方亂射布袋彈，現時不少事件已是對錯之分，而非單與政策有關。她又稱，政府派糖是轉移視線，對事件毫無幫助，認為大家要的是回應五大訴求，「如果為錢，班年輕人不會出來啦」。

明報記者

（反修例風暴）