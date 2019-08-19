醫護界百人赴會 有批高永文彈珠傷眼論

杏林覺醒發言人黃任匡表示，不理解高永文指有示威者眼傷由彈珠造成的言論，「他是骨科醫生而非眼科，又沒有參與前線救援」，質疑從何得知病情細節，以及高永文公開細節是否合適，促對方公開交代。

黃任匡說，得悉上周有醫護人員出席醫院內集會後被上級「照肺」；個人而言，雖擔心出席集會會被秋後算帳，但當有港人因抗爭而被控暴動罪甚至終身殘廢，醫護人員的付出微不足道。

「警放催淚彈 好多板間房客不知怎辦」

公立醫院專職醫護人員M小姐（化名）亦對高永文的言論失望，質疑他有否按事實評論。她說，「我有醫護人員此身分前，先是一個關心香港的市民」，對於過去發生警察、白衣人無差別攻擊市民感痛心，「當警察在民居放催淚彈，好多住板間房的市民都不知怎辦」。

護士斥警誇大示威者武力

聯合醫院護士、40歲張女士說，有參與早前醫院集會，不擔心公開身分被秋後算帳；出席集會除堅持民間五大訴求，亦對警方不停誇大示威者武力感憤怒，「雷射筆說成是雷射槍，常人都知不合理」。

（反修例風暴）