醫護界百人赴會 有批高永文彈珠傷眼論

【明報專訊】醫護界近百人參加昨日的民陣集會，大部分身穿黑衣、戴黑口罩，不少人亦以紗布遮蓋右眼，抗議警察以過分武力驅散示威者。有醫護界人員不理解前食衛局長高永文稱有示威者眼傷由彈珠造成的言論，甚至對此感失望，質疑他非前線醫護，何以得知病情細節。
杏林覺醒發言人黃任匡表示，不理解高永文指有示威者眼傷由彈珠造成的言論，「他是骨科醫生而非眼科，又沒有參與前線救援」，質疑從何得知病情細節，以及高永文公開細節是否合適，促對方公開交代。
黃任匡說，得悉上周有醫護人員出席醫院內集會後被上級「照肺」；個人而言，雖擔心出席集會會被秋後算帳，但當有港人因抗爭而被控暴動罪甚至終身殘廢，醫護人員的付出微不足道。
「警放催淚彈 好多板間房客不知怎辦」
公立醫院專職醫護人員M小姐（化名）亦對高永文的言論失望，質疑他有否按事實評論。她說，「我有醫護人員此身分前，先是一個關心香港的市民」，對於過去發生警察、白衣人無差別攻擊市民感痛心，「當警察在民居放催淚彈，好多住板間房的市民都不知怎辦」。
護士斥警誇大示威者武力
聯合醫院護士、40歲張女士說，有參與早前醫院集會，不擔心公開身分被秋後算帳；出席集會除堅持民間五大訴求，亦對警方不停誇大示威者武力感憤怒，「雷射筆說成是雷射槍，常人都知不合理」。