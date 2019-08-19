同行曬馬 勇武：視「和理非」後盾不排斥 學者稱顯尊重 運動或變「兩條腿走路」

和理非：政府警察挑釁 理解前線升級

65歲曾女士過去一直參與和平集會及遊行，笑言「我沒本錢勇武，免得拖累前線」。她認為和理非主要目的是向政府「曬馬」，以人數顯示民意；而罷工、地鐵不合作運動等，跟勇武抗爭一樣有共同目標，都是對抗政府。作為「和理非」，她理解前線示威者武力不停升級，是因為政府及警察的挑釁；惟她對有年輕人被捕、被打至頭破血流感痛心，「想起都想喊」，覺得勇武派可先休息，「整理思緒，不要被怒火遮敝雙眼」。

同樣是和理非示威者，50多歲張先生則認為極端暴力如擲汽油彈、放火等並不恰當，「這階段未要用上此手段」，擔心外國看見這些片段會以為香港有暴動。他表示，和理非行動只要人數夠多，對政府造成一定壓力。

勇武：警喬裝後前線信任損 應暫歇

22歲阿朗（化名）自言是勇武前線抗爭者，昨以全黑打扮和蒙面出席集會，並有帶備頭盔、防毒面具等，但並不打算衝擊，「如果警察清場，便會保護和理非」。他說，和理非示威者在抗爭現場中可增加人數，作勇武派的後盾；同時社會主流民意仍是支持和平，認為若和理非示威者支持勇武派，會有更多民意授權勇武行動。惟阿朗表示，自警察喬裝示威者，前線之間的信任被打擊，勇武派應歇息一會兒。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，過去數日深圳武警演練，介入本港的傳聞甚囂塵上，社會有一股「山雨欲來」的氣氛，但昨日集會及遊行人數仍出乎意料地多，反映市民無因此卻步；人數亦反映群眾未因過去數周勇武派抗爭升級而捨棄運動，反而繼續支持，情况值得當權者思考。他說，昨日遊行集會和平，反映勇武派對和理非人士有一定尊重，兩者日後互信與配合，可令運動「兩條腿走路」。

明報記者

（反修例風暴）