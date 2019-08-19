歐盟加拿大聯合聲明 籲各方克制護港自治

【明報專訊】反修例風波引起國際關注，歐盟與加拿大外長前日就香港局勢發表聯合聲明，呼籲各方克制，以包容對話，緩和現時緊張局勢，並繼續維護香港的和平集會自由及高度自治。中國駐歐盟使團發言人對歐盟方面再三插手香港事務及干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對，重申香港事務屬中國內政，任何外國政府、組織無權干涉。此外，歐洲各地亦有集會聲援香港，法國「黃背心」示威就呼籲民眾舉傘支持港人抗爭。
中國斥歐盟干涉內政 強烈不滿
歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）與加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）聯合聲明指出，香港過去兩個月有大批民眾行使集會自由的基本權利，但也出現愈來愈多不能接受的暴力事件，存在暴力升級及不穩定的風險。聲明強調，必須維護基於《基本法》及國際協議所賦予香港和平集會等基本自由，以及「一國兩制」框架下的香港高度自治。
法「黃背心」示威舉傘撐港抗爭
中國駐歐盟使團發言人回應，促請歐盟方面恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政，不要因此損害中歐關係健康穩定發展。
巴黎、倫敦及柏林等地日前亦舉行遊行集會聲援港人。法國「黃背心」反政府示威前日（17日）舉行第40場遊行，籲民眾舉傘支持香港抗爭運動。活動組織稱，香港就如「黃背心」遭遇一樣，愈來愈多人被拘捕，支持港人為了保全身分和自由而抗議。「法港同盟撐前線」在巴黎聖米歇爾廣場舉行集會，以表對香港前線示威者感謝，其間有內地僑民手持國旗到場，並唱國歌，指摘集會者為「漢奸」、「賣國賊」。