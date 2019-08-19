歐盟加拿大聯合聲明 籲各方克制護港自治

中國斥歐盟干涉內政 強烈不滿

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）與加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）聯合聲明指出，香港過去兩個月有大批民眾行使集會自由的基本權利，但也出現愈來愈多不能接受的暴力事件，存在暴力升級及不穩定的風險。聲明強調，必須維護基於《基本法》及國際協議所賦予香港和平集會等基本自由，以及「一國兩制」框架下的香港高度自治。

法「黃背心」示威舉傘撐港抗爭

中國駐歐盟使團發言人回應，促請歐盟方面恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政，不要因此損害中歐關係健康穩定發展。

巴黎、倫敦及柏林等地日前亦舉行遊行集會聲援港人。法國「黃背心」反政府示威前日（17日）舉行第40場遊行，籲民眾舉傘支持香港抗爭運動。活動組織稱，香港就如「黃背心」遭遇一樣，愈來愈多人被拘捕，支持港人為了保全身分和自由而抗議。「法港同盟撐前線」在巴黎聖米歇爾廣場舉行集會，以表對香港前線示威者感謝，其間有內地僑民手持國旗到場，並唱國歌，指摘集會者為「漢奸」、「賣國賊」。

（反修例風暴）