稱樓市淡靜樓價仍高 陳茂波無意減辣

樓市吹起淡風，陳茂波昨接受無綫電視《講清講楚》訪問後被問會否考慮減辣時表示，「樓市在過去個多月靜了下來」，惟未來仍受多方因素影響，包括供求、經濟環境、息口、對未來的預期等，政府認為目前樓價仍相當高，認為毋須減辣。

陳茂波說，希望新措施能幫到市民，「能夠早點推出，有及時雨的意味」，減輕中小企和市民的壓力和困難。紓困措施中，支持中小企的27類政府收費豁免等，待立法會10月復會刊憲，以「先訂立、後審議」方式推行；而公屋免租、電費補貼等，則要交立法會財委會審批。

大學生未受惠派糖 陳：資助已很多

被問及是否因擔心大學生會用開學資助添置上街裝備，故未有將紓困措施涵蓋大學生，陳茂波表示有關言論是「想多咗」，認為大學生現有的獎助學金等各項資助等已經很多，故今次集中在中小學及幼稚園學生身上。

陳茂波昨亦發表網誌，稱「經濟颱風」已逼近，形容「經濟颱風」已掛起「3號風球」，且其路徑正面地吹襲香港，認為香港有必要做好防風準備，為經濟築起「防波堤」，把更多錢留在市民的口袋，希望「穩住信心」、保就業、利消費、支持經濟。他又稱，很多市民都不約而同希望「叫停暴力」，透過協商討論來化解危機，讓香港重新出發。

（反修例風暴）