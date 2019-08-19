公安武警深圳持續演練 廣東話警告「回頭是岸」

20人模擬示威者 水炮車催淚彈驅散

據美聯社的相片和短片，大批身穿制服的武警昨早10時多在深圳灣體育中心演練，他們列隊操練，有人手持防暴叉；另一畫面顯示有約10人背着滅火器前行。美聯社亦拍攝到在場內有約20人穿着便裝、戴着頭盔，部分人手持長棍，相信是模擬示威者。

《人民日報》前晚亦在微博轉載文匯網片段，稱前日在深圳舉行的公安武警大練兵，片段中有武警舉起紅旗，有人以廣東話說「停止暴力，回頭是岸！」；另一場景中有武警手持盾牌一字排開向前推進，有人在隊中舉起「團結穩定是福、暴恐傷害是禍」紅旗。同一片段，亦展示武警模擬出動水炮車及發射催淚彈驅散示威者， 以及舉槍指向前方。

《人民日報》海外版前日在頭版發表題為〈莫讓香港經濟承受「自殺式襲擊」〉的評論員文章，形容近兩個月的示威活動是「自殺式襲擊」，騷亂是香港部分不明真相的人被激進暴力分子裹挾，被內外反華勢力煽惑。中央電視台昨晚在《新聞聯播》播放央視快評，強調止暴制亂的主流民意不可違；稱少數極端暴力分子過去兩個多月來肆意衝擊香港社會秩序，挑動對立、公然打砸燒；又說連日來香港社會的善良和理智已喚醒，愈來愈多人堅決向暴力說不。

（反修例風暴）