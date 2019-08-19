需否出兵 梁愛詩：現未至於推翻中央 泛民質疑林鄭無提請自主

梁：武警操練為準備國慶

一國兩制不因出動駐軍完結

武警近日在深圳灣體育中心操練，梁愛詩不認為要威嚇示威者，稱是國慶70周年會有大型匯演，各地均正在作準備。

梁愛詩昨於商台節目上表示，駐港部隊主責防務，港府必要時可請求協助，主導權在港府手上，駐軍在港亦須依循《駐軍法》及香港法律行動，故即使駐軍出動，一國兩制亦不會因而完結。

稱港府擁主導權 駐軍須依港法律行動

梁愛詩認為部分示威者行為接近「顛覆」，但未至於要推翻特區或中央政府。她稱香港要幾近陷入戰爭狀態、危及國家安全及統一，或有人武裝爭取港獨等狀態，中央才會宣布香港進入緊急狀態、在港實施全國性法律，但目前層次是社會治安問題多於國家統一安全問題，即使有人侮辱國旗、國徽，以挑戰中央主權，「但這些都是小動作，不會真正影響香港安危」。

指侮辱國旗小動作 不影響安危

梁愛詩形容，許多港人至今仍然「未醒」、自以為支持「很偉大的工程」、是為了香港自由，她強調自由並非毫無限制，「自由、人權，都可以限制」，若需要維護國家安全、公共秩序，亦可以有制約。她舉例近日連串遊行，稱最初遊行集會警方批准，但每次事後都變暴力衝擊，警方就在審批時要考慮安全問題。

胡志偉批梁「戾橫折曲」

民主黨主席胡志偉批評，梁愛詩言論是「戾橫折曲」、為中共認為在港有「全面管治權」去背書，這正是最傷害一國兩制的管治心態。他強調，若特區政府面對政治問題不以政治解決，而是引進解放軍協助，與說釋法是《基本法》所賦予的權力無異；當中央無限延伸權力來港，自然會令市民及國際社會重新考慮，香港是否仍是一國兩制、港人治港及高度自治。

胡志偉稱，即使未引進解放軍，而是由警隊以濫暴手段平亂，亦會令人思考警方是否已「解放軍化」，若以鎮壓解決政治問題是絕對誤判，亦非對症下藥。

人民力量立法會議員陳志全稱，香港是否有一國兩制，要視乎港人、國際社會是否相信，反問一旦出動解放軍，國際還會否相信可有效執行一國兩制。他稱即使條文上可由特區政府請求駐軍介入，但背後是由中共操控，「會否信（特首）林鄭月娥可有自主這樣做？」

明報記者

（反修例風暴）