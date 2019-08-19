帶遺書上街 「全裝」中三生：只想放學踩滑板

身上掛着防毒面罩的David獨坐干諾道中路旁。記者趨前查詢，他淡然說「在等行動」，何處有衝突要支援，他就會上前。他毫無保留展示背囊內物品，包括噴漆、頭盔、手套及網球拍等。「我不懂（打網球），都是胡亂揮拍的，用來打走催淚彈」。

他說，反修例風波是他的政治啟蒙，由6月初走到前線當「哨兵」，不忍見前線手足相繼受傷被捕，他自7月21日上環衝突起走到第一排防線與警方對峙，「起初會手震、好驚、思緒好亂，與警方只有100米距離」。

曾吸大量催淚煙 咳血兩周

「和理非不是完全沒有用，雖然政府對和理非置之不理。」David熱愛踩滑板，「我只想在香港成為一個普通人，放學去踩滑板，不需要將上一代的責任背在身上」。他曾因裝備不足而吸入大量催淚煙，持續咳血兩周；每次從衝突前線回家，他都不禁落淚：「見到手足被打，警察為所欲為，沒有人可制裁，政府又縮沙。」他說這時代的責任很「沉重」，「我已預計自己會出事，寫好遺書帶出街」，在遺書中想像自己不在的日子，香港會是什麼模樣。

「其實我在前線被拘捕過，而且上了庭。」臨別時David衝口而出。「都會有一點後悔，但都會做……（實現五大訴求）短期內不會發生，或者到時我（已入獄）過不到去慶祝。」

（反修例風暴）