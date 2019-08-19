水炮車首「出動」戒備

據了解，警方昨全日出動5000警力在各主要建築內戒備，包括五大總區的總區應變大隊及俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊，一旦有人衝擊會協助清場。昨日政總、中聯辦及西區警署架設水馬，警署外牆亦掛上綠色紗網作保護。

另外，警方五大總區應變大隊中，新界北總區應變大隊在昨日集會前「陣前易帥」，原新界北總區應變大隊指揮官江敏強被新界北總區副指揮官曾正科取代，應變大隊副指揮官梁廣健則被高級警司古展鵬取代。

前線不滿軟弱 新北應變隊易帥

據悉，江、梁一直被前線警員認為太軟弱，以及少向示威者使用武力，更有警員在通訊軟件呼籲二人辭職。據了解，上周大批示威者在機場先後包圍被懷疑是公安的內地男子及《環球時報》記者付國豪，當日有警隊高層下令派出談判專家營救二人，而非以武力驅散包圍二人的示威者，其後更演變成有前線警員被打，甚至要拔槍示警，惹前線警員不滿。

副處長（特別職務）劉業成及行動處長蕭澤頤其後探望前線警員，不少警員向兩高層表達不滿，更將機場事件部署不當的矛頭直指江、梁二人。警隊高層其後決定更換新界北總區應變大隊正副指揮官以「平息民憤」。

（反修例風暴）