警西環嚴防 數十人移師政總射激光

「陪和理非一日」 拆欄塗鴉絕迹

據本報記者觀察，昨以全副黑衣罩面現身的示威者數目，明顯較此前數次遊行減少，示威者鮮有拆走路邊鐵欄擺設防線，塗鴉痕迹不復再，手持鐵枝拖地前行的示威者亦幾近絕迹，與過去數次遊行入夜後的肅殺大相逕庭。

不過，警方未有鬆懈，大批防暴警察和速龍小隊昨午在西環正街佈防，中聯辦外亦有警員駐守。政府總部內亦有大批防暴警駐守。

有網民昨上載一幅相片，顯示昨有一名戴口罩的黑衣示威者在維園集會期間，高舉寫有「和理非到我地陪你和平行一日！多謝你不離不棄成為我地後盾，即使未必完全認同我地做法，但仍堅決支持！！！」的標語。

大批市民響應民陣呼籲，昨參與「流水式集會」，大部分人由維園往中環遮打花園後散去。昨午約5時半，有人帶頭越過畢打街，尾隨市民跟上，有示威者呼籲市民「去中聯辦打招呼」，然而沿路前行示威者一直減少，到最後只餘數十人，他們走到西環東邊街時，看見大量警車向中聯辦方向駛去，有人稱示威者人數不足，呼籲尾隨者不要「送頭」，最終沿原路折回。

（反修例風暴）