人潮「溢滿」主幹道 紅隧交通受阻

民陣原定昨午2時起在維園舉辦集會，呼籲市民從天后站進入維園，並以「流水」方式向銅鑼灣及灣仔方向離去。下午起前往維園市民一度擠滿天后留仙街、電氣道、銀幕街等多條街道，至下午2時半，維園6個足球場聚滿集會人群，民陣多次呼籲市民擠滿維園草坪，才能令警方封路予市民離開維園。

港鐵3站飛站 旺角需停留

由於大批市民乘搭港鐵前往維園，多個車站月台擠滿等待上車市民，其中太子、旺角兩個轉車站，列車停站後需等待最少10至15分鐘，待前車開出後才能出發。本報記者昨午3時從葵興站上車前往金鐘，原本不足半小時車程最終花逾1小時。港鐵下午2時許宣布，因天后站十分擠迫，基於安全考慮，會安排個別港島線列車不停天后站，至3時35分更進一步將「飛站」安排擴至銅鑼灣或炮台山站，直至6時20分才恢復正常。

除天后外，銅鑼灣東角道及記利佐治街亦擠滿人，人潮迫出崇光百貨對出的軒尼詩道；炮台山站亦有大批市民沿電氣道、英皇道前往維園，有人更走出電氣道行車路。

出入維園者同聚軒尼詩 市民自發疏導

民陣下午3時宣布起步後，大批市民沿維園高士威道出口出發，並佔領西行線，至4時許，遊行者已站滿灣仔軒尼詩道4條行車線，人潮其後再由修頓球場擴散到莊士敦道及告士打道；同時軒尼詩道及駱克道亦有一批市民正準備前往維園參與集會，兩批人潮同聚軒尼詩道。現場不見有警察在場，有市民自發疏導交通。

告士打灣仔道剩一線 人車同行

遊行者及後擠滿告士打道大部分東西行線，留下一條東行線給予車輛駛經。灣仔道亦剩下一條行車線，出現人車「同行」。及至傍晚，告士打道未能行車，紅隧港島出口交通受阻。九巴之後宣布所有紅隧路線暫停服務，新巴及城巴亦宣布有逾50條路線需改道，以及逾40條路線暫停服務。至晚上10時，九巴部分紅隧路線恢復有限服務。根據運輸署網頁，至今凌晨零時48分，添華道來回方向全線仍然封閉。

明報記者

（反修例風暴）