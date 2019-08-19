未集會政府先發聲明：遺憾口號針對警

引警去年初民調稱公眾滿意度84％

同年尾港大民調指51.3%

政府昨午2時18分發出新聞稿，「預先」回應民陣於2時半開始的「止警暴 制黑亂」集會，對「有團體」以針對警方的口號舉行集會表示遺憾。新聞稿大部分篇幅讚揚警隊表現，又稱警隊於2018年所做民調發現，84%受訪者滿意警隊表現。

政府引述的2018年調查，名為「服務滿意程度調查」，警方自1999年開始，約每3年做一次。

另方面，港大自2012年起，自行調查市民對紀律部隊的滿意程度，除了顯示市民對警隊滿意度下降，今年6月發表的最新結果顯示，受訪者對警隊評分為61分，在9個紀律部隊中最低分；消防處評分為83.1分，名列第一。

另外，《明報》委託中大傳播與民意調查中心在8月所做調查亦顯示，以0分最低10分滿分計，受訪者對警方的信任度是3.08分，較5月底至6月初同類調查的5.6分下跌。

稱180警受傷 支持嚴正執法

政府新聞稿又稱，過去兩個多月警方遭到「激進」和「暴力示威者」衝擊防線，以致多間警署受到逾75次攻擊，約180名警員被「暴力的示威人士襲擊受傷」，稱港府全力支持警方嚴正執法，向暴力說不。

（反修例風暴）