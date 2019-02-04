民陣：170萬 警：同時段高峰12.8萬 百萬人傘下再聚 「和理非」爭五訴求

沒衝擊沒槍彈周日

民陣：不回應訴求如煽動更激抗爭

昨日集會主題為「止警暴 制黑亂」，民陣召集人岑子杰表示，昨日行動和平理性，是特首林鄭月娥所要求，相信她必須回應五大訴求，若經歷如此和理非行動，政府仍無回應，就是煽動更激烈的抗爭。

政府重申「平靜後與民真誠對話」

政府昨未有回應民間五大訴求，深夜發聲明表示「當一切平靜後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧」。聲明罕有無譴責市民未經批准遊行，稱集會大致和平，但參與者佔用港島多條主要幹道，對市民造成不便。

民陣第7次就反對《逃犯條例》修訂發起遊行，原定由銅鑼灣維園遊行至中環遮打花園，但遭警方反對，只准在維園集會。昨午1時許起，大批身穿黑衣的市民沿軒尼詩道、怡和街及東角道等湧進維園，人潮移動緩慢。至約2時半，維園6個足球場迫爆，需開放中央草坪，人流倒灌至銅鑼灣及天后一帶；有人龍由北角地鐵站步行至維園。

下午約3時10分，多名民主派包括何俊仁、梁國雄、李柱銘等手持「煞停警黑亂港，落實五大訴求」白色直幡，發動「流水式」集會，帶集會參與者由維園往中環方向離開，突然下起傾盆大雨，市民紛紛撐傘，在風雨中夾道高呼「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」、「我有權遊行，毋須警方批准」等口號，要求特首林鄭月娥下台的聲音此起彼落。

隊伍沿西行線前進，由軒尼詩道、金鐘道走至遮打道，行車線全數擠滿人與傘。與此同時，有市民沿旁邊的東行線反方向由銅鑼灣湧至維園集會，形成有人龍離開、人龍進場的「流水式」場面，秩序井然。至下午4時，人潮湧出告士打道並佔據西行線，其後部分人走到東行線，一度堵塞紅隧港島出口。至約4時40分，隊頭抵達中環遮打道行人專用區，呼籲市民散去或再到維園，部分市民自行散去，當時維園6個足球場仍是一片傘海。

7.5小時集會遊行 無警維持秩序

昨日的遊行，全程無警員維持秩序，尾隨市民繼續「自由行」，隊伍抵達中環後，一度有人呼籲前往西環中聯辦，惟數十人走至東邊街後，見有近百防暴警及速龍小隊成員於中聯辦附近佈防，示威者原路折返金鐘政府總部外的夏愨道聚集，部分人以激光筆照射政總外牆及中環軍營。

有人呼籲往中聯辦 見警嚴防折返

至晚上近9時，維園仍有兩個足球場擠滿市民，有人陸續入場，有人繼續出發遊行，同時民陣解散集會，最後一批遊行者約10時半抵金鐘。這場「和理非」集會遊行，由下午3時起步計，雨中歷時7個半小時。至於夏愨道聚集人潮，其後不斷有示威者到場高喊「返屋企」，聚集人潮至凌晨散去，路面回復行車。

入夜夏愨「返屋企」聲不絕 示威者散去

岑子杰晚上宣布有170萬人於銅鑼灣、天后及維園一帶集會，灣仔鵝頸橋、中環及金鐘的市民因大量人潮無進入維園，相信參與人數遠超於此。他說集會和平理性，促政府回應五大訴求。有參加市民亦說，政府早前斥示威者暴力，不肯回應訴求，而昨日市民展現「和理非」，反問政府何時肯回應。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676