警函物管協會：礙執法會犯法

引法例指可入私人地方拉犯

警方在信中引述《警隊條例》第50條第3及第4款，指若警務人員有理由相信任何須逮捕的人已進入或置身該處所，向管理該處的人提出要求時，對方須容許警察自由進入，並給予一切合理便利；若無方法獲准內進，可合法擊破門窗。另外，若妨礙警察依法執行職務會干犯兩例，可判罰款及監禁。

香港物業管理公司協會會長陳志球說，發出提示並非要求會員公司容許警員進入，而是有不少會員對警員入商場有擔憂，故協會與警方開會釐清法律理解，並通知會員。他說不同商場情况不一，各公司要自行因應地契、公契等作適當處理。

大狀：物管有權問明內進目的

陳說，近來不少物管前線員工擔心因容許警員進入而被開除，又怕不開門而被控，陷入兩難。調景嶺維景灣畔的業委會與服務處曾發嚴正聲明，指如非發生罪案、居民或管理公司報警，警方勿進入屋苑。身兼西貢區議員的業委會主席陳繼偉稱，相關告示與過去了解的情况並無分別，認為屋苑保安只要跟足物管公司指引，問清楚警方進入屋苑的原因即可。

大律師黃宇逸說，警方信件是敘述相關法例，沒有新論述，他說相關條例訂明警察只可在必須逮捕相關者時進入物業範圍，過去已有案例指出，若警方只是查案，警隊條例就不適用。

如警方進入沙田新城市廣場當晚情景，商場方面是否就不能阻止？黃宇逸認為，警方入內必須是作拘捕行動，「但新城市當日好明顯不是拘捕行動」。他說警察要有合理懷疑，例如有人報警、追捕犯人、目擊有人犯法等，並引用相關條例才可進入商場。

他說，商場管理人員有權在警察進入前詢問其目的，警察亦應回答，因警方引述的《侵害人身罪條例》有寫明，抗拒或故意阻撓「正當執行職務的任何警務人員」才會入罪，但若警方無說明目的，無合法基礎進入物業範圍，就不是「正當執行職務」。

（反修例風暴）