助撲熄催淚彈 和理非：湊人數 護戰友

C本是「和理非」，3年前對旺角武力衝擊反感，但今年6月9日晚上，目擊警方在立法會附近持警棍亂揮，驅趕示威者，發現「行得正企得正」也會被捕，有必要保護自己。

6．12當日他目睹有人中彈，有人頭破血流，遂走前親眼記錄，期望能多撐人數，保護自己和戰友，「準備好被人打，就站前一點」。

上街頭抗爭 因看不到出路

不動武的他，在前線幫忙撲熄催淚彈，亦會周圍觀察警方防線，通傳消息免被包抄。在7．27元朗遊行，看到「守護孩子」的叔叔被防暴警察推跌，與一眾前線上前欲保護他，卻遭警方「催淚彈放題」對待。

選擇街頭抗爭，只因看不到出路，「沒有出路，你不到街頭抗爭還可以做什麼？在現有體制發聲、（立法會）功能組別什麼都想過，但都走不下去，（街頭抗爭）已是下策」。C已不再遊行，僅在衝突時，換上每天放在背包的黑衣到場。

冀保留自由身 日後做更多

前線情緒高昂，C說群眾有不滿，以擲物宣泄很正常，但他認為忍着手不掟磚，再想何去何從比較重要，亦不希望被捕，想保留自由身，在日後做得更多。站在前線與防暴警面對面下，C從不是為泄憤，更不抱「清算警察」的心態，不欲偏離原來抗爭目的。

也想旅行 「但心不安樂」

他甚至曾在七一衝擊立法會當日勸女示威者放下磚頭，稱當時防暴警察在二三十米外，她在地上拾起半塊磚掟向警方，卻只剛拋過示威人牆，C小聲對她說，「你唔好掟啦，掟親自己人就唔好」，惟C同時說示威者只是「雜牌軍」，難避免有人亂擲物。

雖有說前線都有被捕準備，C仍害怕，但存僥倖心態，認為「跑得快」可減被捕風險，熱愛運動的他更擔憂受傷。大學生暑假都想旅行，C也不例外，「我還有很多地方想去，但看着（衝突）直播，心也不安樂」。

（反修例風暴）