傘運感和理非無用 勇武者：掟磚非為泄憤

「我們無路可退」

A在雨傘運動一役發現「和理非」無用，思考出路時，接觸到以武抗暴的意識；現已放棄讀大學的A，自小在家被教育不能被欺負，若被打一定要還手，令A認同勇武理念。香港示威者選擇勇武，A認為相當自然，他說6．12當日，和數百名市民被警察由立法會一直發射催淚彈，走避至中環退至海旁，背後有鐵欄圍封，已無路可退，當刻就只能把鐵欄推倒，「在這3個月，香港人被迫接受一個現實，就是我們無路可退」。

A認為衝擊能令政府構成風險和壓力，指佔領中環79天後，政府已知市民會乖乖回家；但有人包圍立法會、使用暴力，政府就會害怕，「手段是骯髒不好看，但能爭取民主自由」，稱若能成功爭取，不怕成為「戰犯」。他說，要達成「大義」，就有「必要的邪惡」，無大義之下，如在街上與人爭執，就不會使用暴力。「我們又不是贏，我們一直在輸，輸了22年，為什麼會有餘裕說要顧及他人感受？」

站在前線，A仍然清晰，目的並非泄憤，「上得前線已預計被捕會判監禁10年，我不會為了仇恨如此簡單，如因仇恨做，我只會說他蠢，站出來就是因為清楚所追求的事是正確」。

稱示威者武力取決於警察

新聞畫面中一幕幕示威者掟磚起火的畫面，A說示威者的底線和武力都是取決於警察，過去的雜物路障已無法阻礙警方前進，「過去從來無人放火，是到7．21上環才第一次有人放火，因為當日警察真的不斷直線射橡膠子彈，我們人數太多根本走不到，除了設火路障之外，還可以做什麼？」警方近來遠距離發催淚彈，示威者會用丫叉、掟磚，A說一切都是實戰考量，「警方武力逐次升級，5年前一發橡膠子彈都無使用過，現在一日放的催淚彈已是2014年9．28的10倍」。

仍憂被捕 搜尋逃台灣方法

說是勇武，有被捕心理準備，但說到底，A還是擔心被捕。七一衝擊立法會當晚，有6個速龍小隊成員衝向他，A轉身拔足跑，速龍一手搭着他的背、一棍打向腰，令他半跪在地，瞬間萬念俱灰。突然A見前方有10多人跑來想救他，速龍稍為鬆手，他就「搏老命」向前奔跑逃離。

A已與家人說好被捕安排，甚至搜尋過如何逃去台灣。示威區不時有人派發印有律師電話的貼紙，A說了句「放心啦，我不會被捕」，這番話實際上是說給自己聽，「上戰場不可以想太多啊！」

（反修例風暴）