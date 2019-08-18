公安搜網店內地倉 30萬元護具全充公

負責人稱因集運商舉報

護具網店貨源主要來自內地及東南亞，其中內地貨源佔一半，因較方便及便宜，網店除了直接向廠方取貨，亦有在淘寶購入貨品。Dave說，每隔一段時間便會收到運輸商通知不再為網店運貨，其後發現有問題，懷疑有人「跟我哋呢條線」。約一周前，他們接獲其中一間運輸商通知，指公安半夜搜查其貨倉，倉內數千件T恤、500至1000件3M防毒產品、護膝、頭盔等總值30多萬元的貨品全數被充公。公安亦上門調查內地供應商，其中替他們印製T恤的廠商被拘押。據他了解，事件源於一間與他們合作的集運公司向公安舉報。

指生意剛有起色 現要由零開始

「我們運作到有些起色，做到收支平衡，可以捐些裝備出去，無端端幾十萬冇咗。」Dave形容事件破壞了整條供應鏈，一切要由零開始，「唔知點繼續做生意」。他續說，有集運公司及運輸商掌握他們的個人資料，擔心危及人身安全，他與其他伙伴正計劃搬家及搬倉，慶幸「返大陸未畀人拉」。現時貨倉剩餘小量貨物，Dave說會盡量出貨給客戶，惟估計無法處理所有訂單，需找資金退款給客戶。

「HK Protect 香港保護」團隊由5名來自不同行業的成員組成，專門售賣頭盔、眼罩、防毒面具等護具，7月31日他們在網頁公布已收支平衡，所有貨品減價。

（反修例風暴）