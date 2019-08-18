特稿：淘寶集運商收指示 示威裝備禁運港 有公司指所有貨開箱查 見違禁品報警

明報記者 黃詩雅 陳冬綾

責任倒查 集運商會罰停業

有集運公司職員透露，公司本月起收緊指引，任何與示威相關物品包括毛巾、黑衣、口罩，均不能運送到港，「一件都唔寄得」。職員稱，國內有關部門曾「召見」公司負責人，之後公司內部發指引，稱由於公安部發現與港獨相關的橫幅標語從內地流入香港，故要求所有寄件人實名登記，若郵包內藏有示威相關物品，國家有關機構將作「責任倒查」，集運公司、報關行及運輸公司均須停業。

查箱增成本 或停運貨到港

職員稱，現時會為所有郵包開箱檢查，導致運作成本上升，人手由原來5人增至15人。職員又說，公司正考慮停止內地運貨至香港的業務，「因無人承受得起後果」。

本報翻查14間集運公司的網頁，其中一半由6月底起陸續發公告，表示收到內地海關要求，公司拒絕代運頭盔、口罩、旗幟、大量黑色T恤等物品到港。有集運公司表明會全面開箱檢查所有貨物，有公司稱內地海關及公安會檢查貨車，並到集運倉庫開箱檢查貨物，另有集運公司以「暴動用的物品」形容禁運物品，並稱若發現違禁品會報警。不少集運公司亦表明，檢獲的違禁品會被沒收或棄置，客戶將不獲通知或退款賠償。

順豐：頭盔口罩護甲不能寄港

本報另致電內地物流商順豐的客服中心查詢，職員稱本月15日收到監管部門指引，指頭盔、手套、口罩、對講機、護甲等物品不能寄到香港，惟對方不願透露指引詳情。本報向順豐查詢，至截稿前仍未獲回覆。聯邦快遞發言人表示，公司致力為客戶提供優質託運服務，並一直嚴格遵守所有有關法例及法規。

香港海關回覆，進出口受管制物品及禁運物品清單於相關法例中清楚訂明，並上載於香港海關網頁供公眾參考。郵政署回覆稱，檢查進口香港郵件的工作由香港海關負責，如海關需開啟個別郵件，該署會派員陪同以作配合。本報曾致電及發電郵至廣東省公安部門查詢，惟截稿前未能聯絡。

（反修例風暴）