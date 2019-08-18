澳洲反修例示威被踩場 釀衝突 警帶走兩人

澳洲廣播公司（ABC News）報道，當地警方帶走涉嫌襲擊兩人，他們已獲釋放，稍後可能會起訴。澳洲廣播公司稱其記者在現場被內地支持者推撞。

參與墨爾本示威的香港留學生陳小姐接受本報訪問時表示，當晚她和朋友站在路邊舉起要求成立獨立調查委員會的標語，其後被幾名操普通話的內地支持者包圍，對方拍攝她和朋友，稱「認住他們，看他們今晚怎樣離開」。

陳小姐說，當地時間周日（18日）墨爾本會再有聲援香港集會，她亦計劃出席，但會戴口罩，「本來覺得澳洲安全，而且我做的事光明正大，不用戴口罩，但對方一直影我們的容貌，擔心被『點相』，日後會遇襲」。

阿德萊德、悉尼及布里斯班周五亦有同類集會。在阿德萊德，約80名聲援香港的示威者於南澳大學集會，其後逾100名支持內地的示威者到場，並報以噓聲。在悉尼，近500人於馬丁廣場集會聲援香港，其後約20名支持內地示威者到場反對。中國駐澳洲大使成競業17日在使館官網發文，他說，香港的示威已演化為極端暴力犯罪行為，強調外國政府和機構應遵守國際法和國際關係基本準則，「不得為激進暴力分子撐腰張目，不得以任何形式干預香港事務、干涉中國內政」；希望澳洲各界人士認清事實，多做有利香港繁榮、穩定和法治的事。

（反修例風暴）