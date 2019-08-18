教師黃雨下遊行 守護下一代良知

教協：2.2萬人參加 警：最高峰8300

眾人冒雨走上禮賓府，不足兩公里的路走了兩小時才看到龍尾。他們身穿黑衣，手持寫有「守護下一代良知」的紙牌，即使全身濕透都繼續走上斜坡，沿途高呼「守護良知」、「停止警暴、回應訴求」的口號，並在禮賓府外鐵欄綁上白絲帶。有年輕人分別在起點和終點附近舉牌，牌上寫有「這兩月來的不便 對不起」、「我們一起走下去」，並向眾人鞠躬，又高呼「老師加油」，有市民上前與他們擁抱。

年輕人起點終點舉牌 鞠躬致歉

大會於起步前讀宣言，稱教育下一代，不求學生飛黃騰達，只求他們緊守良知、分辨是非黑白，但政府面對強大民意卻選擇迴避，更縱容警隊濫暴，發射催淚彈、橡膠子彈等，令不少年輕學生受傷；又稱作為教師，每日看着學生和市民用自身前途甚至性命守護這個城市的前途，感到十分悲痛，希望以教師身分站出來，一同守護城市，讓年輕人知道他們並不孤單。

教協會長馮偉華說，估計有2.2萬人遊行，稱是6月以來首次舉辦教師遊行。他稱，近兩個月引起的爭議對社會造成很大衝突，有關危機需要政府處理，但政府不但無採取具體行動化解矛盾，反而用高度的武力鎮壓及拘捕參與示威的市民和學生，因此發起遊行。他認為年輕人在社會上不是「無份」，更是香港的未來，需要守護。

教師：繼續上課 就學生反應定課堂內容

在中學任教生物科的黃先生說，近來看着新聞直播都會留意有無自己的學生被捕，甚至有同事會到示威區「執仔」，認為現時年輕人被捕後有可能遭受警方不合理暴力對待，更令他憂心。有學生組織近日組織罷課，他說會尊重高中學生的決定，認為老師教育學生，就是希望他們能自行思考並作決定。問到會否罷教，黃先生說會繼續上課，但會取決學生反應決定課堂內容。

前特首梁振英在facebook譴責教協，稱其聲明只提學生和市民被暴力對待，而不提示威者傷人、破壞公物、縱火、堵路、癱瘓機場等，說法偏頗，質疑能否讓學生懂得分辨是非黑白。

（反修例風暴）