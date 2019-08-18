袋貼反修例貼紙青年 北上被扣6小時 郭家麒：近期收多宗投訴 過境遭查隨身物

警方表示，上周五晚接獲一名女子報案，指其18歲姓毛男家屬於同日上午離開美林邨寓所後失蹤，暫列失蹤人口處理。

社工：疑被人發現後遭舉報

連日來網上不斷有消息流傳，指最近前往內地過境時被查手機資料，懷疑與最近反修例事件有關。前晚11時許，有人在社交網站發帖，聲稱一名18歲姓毛青年，早前曾向家人透露會出席上周五晚在中環遮打花園舉行的反修例集會，惟家人當日中午5時許收到一句信息「我比（畀）大陸警察捉咗」，之後失去聯絡。青年家人多次致電，但提示聲音變成普通話，相信他身處內地，憂心之下曾到沙田田心警署報警求助，發帖後約半小時青年向家人報平安，並安全返回本港。

本報向曾經協助找尋該青年的社工馮君安查詢，他表示，涉事青年早前曾參與機場的反修例集會，背囊有一個相關的貼紙，他到內地與朋友吃飯，懷疑被人發現後遭舉報，在深圳一個地鐵站被執法人員帶到一個位於深圳布吉的派出所調查，扣留約6小時後獲釋，青年之後隨即返港。

毛的胞姊向本報透露胞弟已平安回家，由於事發當晚7時許曾到警署報案求助，故稍後會向警方銷案。她稱家人團聚及安全最重要，希望事件「唔會被丟淡」，望當局能給予合理解釋，又表示現時無法相信任何人，包括警方。

深圳市口岸辦上周二（13日）發出新聞稿，稱口岸辦近日「就近期口岸安全維穩等工作進行全面動員與布署」，要嚴防口岸出現「非法反宣品等境外刊物倒流」，亦要防止「港獨分子」在口岸快閃示威。

議員促政制局跟進

立法會議員郭家麒昨日表示，近期接到多宗投訴，在不同過境口岸包括皇崗、深圳灣以至高鐵西九龍站，遭內地人員搜查隨身物品，又檢查電話內容，要求刪除與反修例有關內容，甚至抄下電話內屬於其他人的個人資料後被拒入境。他批評此舉不但是製造白色恐怖，亦違反中國《憲法》，促請政制及內地事務局向內地出入境部門了解收集資料的用途。

（反修例風暴）