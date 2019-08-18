張炳良倡先承諾獨立調查 社會平靜後啟動

指示威者行動如「自殘」

張炳良昨出席商台節目《政經星期六》時說，近期示威者動不動就堵路，甚至堵塞海底隧道和機場，形容行動有如「自殘」，認為機場是香港命脈和交通樞紐，堵塞機場會令旅客擔心安全，影響他們日後來港的意欲。

張又稱，現時政府公信力處於低谷，難以主導大局，但仍有責任處理社會狀况。他認為，現時最重要是為社會氣氛降溫，政府和示威者都應各行一步，他認為政府可承諾成立獨立調查委員會，但等到社會平靜下來才啟動調查，他估計示威者見到政府有回應，亦會讓步，例如不再衝擊。

信政府若有回應 示威者亦會讓步

張炳良承認，現時無論是民主派還是建制派都失去話語權，無法令社會平靜下來，而抗爭行動「無大台」，政府和示威者之間沒有互信，難以討論出解決方案；但他認為，政治領袖仍有不可推卸的責任，與政府一同商討解決問題的方法。

張炳良又認為，香港問題應在一國兩制框架下解決，不認為中央希望宣布香港進入緊急狀態和出動解放軍；但若將香港問題「國際化」，甚至鼓吹香港獨立，會將香港推向無底深潭。

（反修例風暴）