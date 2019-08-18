陳茂波：經濟正歷「三號風球」 或步入衰退

陳茂波昨於商台《政經星期六》稱，本港已連續6季經濟增長動力放緩，若7月至9月情况持續，今年第三季經濟很可能出現負增長，技術上進入經濟衰退。他形容本港外圍「刮大風」，加上社會事件令社會繃緊，衝擊各行業，「經濟上掛起三號風球」，又指颱風正對準吹過來，不容看輕，「雖然變數很多，但（經濟情况）變壞的機會非常高」。

已向190萬人派4000元 冀9月底完成

政府上周宣布推出191億元紓困措施，卻沒惠及大學生。陳解釋大學生可透過免入息審查貸款計劃、獎學金和助學金等得到資助，部分大學生亦會做兼職。陳強調推出措施與修例風波無關，亦非因年輕人抗爭，政府才「派糖」，而部分措施採取「先訂立、後審議」方式推行，冀立法會10月復會後盡快通過撥款，而早前「關愛共享計劃」已向約190萬名市民發放4000元，冀9月底前發放所有款項。

國泰變動央視先報 邱騰華：聯想難免

對於國泰航空兩名管理層請辭會否影響國際投資者信心，他說不便評論個別公司的人事變動，但認為「家和萬事興」，冀社會平靜下來，聚焦搞好香港社會、經濟和民生，向外推廣香港是安全的地方，令百業逐步興旺。

邱騰華昨在港台《星期六問責》中兩度表示沒有國泰高層辭職的資料。他說相信航空是涉及乘客安全的重要行業，當現時風險系數增加，有關公司在經營上亦會考量。對於中央電視台率先披露國泰人事變動，邱說基於新聞自由，政府很難評價，但現時難免會令很多人聯想到很多其他的事。

扯上貿易戰 質疑美對港「上下其手」

至於美國總統特朗普上周三（14日）在Twitter發文，形容中國要與美國達成貿易協議，應先人道地解決香港問題。邱騰華回應指香港事務並非貿易問題，美國卻以此與中美貿易戰拉上關係，放在不合適的領域，質疑這是否對香港事務「上下其手」，又指若在貿易上引入非貿易事務，會使問題變得沒完沒了。

（反修例風暴）