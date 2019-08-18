集會者數度圍罵驅趕記者

不少人普通話溝通 記者訪問不欲多談

集會舉行時遇上陣雨，不少人一手撐傘，一手拿着不同團體的旗幟、國旗及寫着「拒絕暴力 維護安寧」等標語的海報等，亦有人手臂綁上糾察隊手帶，隨着大會高呼「反暴力、救香港」、「愛和平、愛香港」等口號。場內不少人以普通話溝通，見記者上前查詢，部分人表現警惕，不願多談，只稱是為了「反暴力」而來，便匆匆走開；亦有多名與會者見記者訪問便上前圍住，拿起手機錄影，大聲指罵港媒報道偏頗失實，造成社會混亂，驅趕記者離開。

有不願具名的持旗手說，團友全是久居香港的同鄉，參加集會是為反暴力和支持香港警察。他稱，香港過去受黑衣「暴徒」所擾，社會紛亂，經濟受創，反對所有暴力行為。被問到警方是否也有用暴力時，他反問：「到底是誰先用暴力？」

與會者陳先生稱自己參加集會是希望社會回復和平，反對示威者「搗亂」社會，「你（示威者）不犯法，警察怎麼會拉你？」被問到為何拿着印有「鏟除邪教法輪功」的扇，他稱是因為有人派發，自己順手取得，反法輪功並非集會目的，並隨手將扇丟在地上。

來港4年 稱工作受示威者抗爭影響

身穿「我愛香港警察」字樣衣服的洪小姐稱，自己來港工作4年，深愛香港，示威者罷工及暴力抗爭，影響自己工作，亦破壞社會和諧，「我心理上好驚」。她稱不反對和平示威，但反對示威者的暴力，認為警察已經很克制，「如果在外國有這樣的示威，警察已經會用真槍」。

（反修例風暴）