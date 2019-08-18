建制反暴力集會 多地產商站台 九倉信和新地等撐場 吳光正否認受壓

大會稱47.6萬人 警：10.8萬

今次集會是港澳辦和中聯辦在深圳舉行座談會後，建制派首次舉行的集會。集會提出7項訴求，包括停止非法遊行、暴力行為和「不合作運動」等，開始前先播國歌。多名地產商罕有出席集會，包括吳光正、其子會德豐集團主席吳宗權、信和主席黃志祥和兒子副主席黃永光、新地執行董事郭基煇等，惟各人均沒有在台上發言。

吳光正：感觸機場老人被欺

吳光正離場時被問是否受到中央壓力而出席，他說「無人畀到壓力我」，又稱暴力是自由的敵人，普世觀都是反暴力，他支持反暴力。他提到，有老人早前在機場被欺凌，「70幾歲的人都不被放過」，他自己也70多歲，在香港生活多年都未見過，對此有感觸，故出來發聲。至於政府應怎樣做，他沒有回應。

有線寬頻主席、遠東發展集團主席邱達昌亦有現身，他集會前說，示威者破壞到機場、旅遊業等日常運作，希望香港不要再發生暴力，大家能和平討論對話。

教聯會主席黃錦良在台上發言時稱，反對在9月罷課，反對將政治凌駕教育，斥有人令學校變成政治角力場地，將學校推入政治漩渦，籲教育工作者堅守崗位。藝人鍾鎮濤繼6月撐警集會後，再出席集會，他說希望更多演藝界中人站出來反對暴力。

全國人大常委譚耀宗說，國旗國徽是國家標誌，不容破壞，呼籲不要與全國人民為敵。他又向警察致敬，慰問受傷的警察。基本法委員會副主任譚惠珠說拒絕「攬炒」，提到早前香港機場上演全世界最醜的「機場暴亂」。

聯盟部署與教界辦守護學生活動

集會歷時45分鐘，守護香港大聯盟副召集人吳秋北會後稱，參與人數比上月「守護香港大集會」更多，顯示香港到了更嚴峻時候，市民希望香港回復秩序，反對任何暴力。被問到會否再舉行集會，他說關注學生問題，大聯盟會部署與教育界舉行守護學生活動。

明報記者

（反修例風暴）