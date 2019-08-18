紅土遊行商戶早收 內地團絕迹

街坊：平日團客塞爆街道

土瓜灣專門接待內地旅行團的食肆昨中午落閘，包括富源酒樓（圖)、恒昌樓及紅紅火鍋小廚，手信店「柏加」及「曲奇至尊」亦沒營業。有街坊經過時驚呼：「咦！今日落晒閘嘅！」土瓜灣居民王先生稱，富源酒樓平日都有開，排隊內進的團客塞爆土瓜灣道，「今（昨）日條街空晒，少咗好多人」。

土瓜灣不少商戶中午已關門，除了食肆外，還有基督教勵行會的社企「勵行站」，該店員工說上司指示提早關門。住宅偉恒昌新邨則貼通告，指執法人員如想入屋苑，要先聯絡管理處。

遊行起點海心公園附近有麵包店及小食店營業。小食店「豆之香」負責人周女士稱，過往鮮見示威者會「搞舖頭」，相信示威者的質素，稍後若情况混亂才考慮落閘。她說一向有團客或旅遊巴司機光顧，往年這群顧客每天能帶來數百元生意，今年暑假「十蚊都無」。

長者中心閘底塞毛巾

在遊行終點黃埔一帶，也有商戶提早關門，黃埔星巴克店員稱區內3間分店提早3時關門，需請顧客離開。在紅磡的聖公會聖匠堂長者地區中心中午亦落閘，閘底縫隙墊有毛巾。

黃埔居民梁先生說，示威尚未發生，未能判斷是警方還是示威者有問題，「但覺得未必一定要下下用催淚彈」。其妻正懷孕33周，擔心催淚彈影響胎兒，故二人計劃昨午留在家中。昨日與朋友到黃埔遊玩的陳女士稱，會在遊行前離開，作為市民不想有任何人受傷，但年輕人做了那麼多，政府都不理不睬，感到很無奈。

（反修例風暴）