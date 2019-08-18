沒催淚彈的周末 4周來首次 商戶：警民變聰明

「光復紅土」遊行後，示威者由土瓜灣走到太子，約昨午5時45分到旺角警署外，以激光照射警署及掟蛋。在該處聚集的大專生劉先生表示，他希望在此「快閃」，迫使警察「發射了彈（催淚彈）」便離開，務求不被捕又耗費警方資源。

示威者：免影響「和理非」今日出來集會

同時間，一批同樣由土瓜灣來到太子的示威者沿彌敦道走，至傍晚6時20分在佐敦道停下。示威者Sean（化名）解釋，因「有人睇過水」，警方已在尖沙嘴戒備。他認為，昨日行動增加了政府管治成本，因警方已「上晒gear（裝備），但什麼都做唔到」。

Sean說，有人想表達意見或捉弄警方，他則想「復仇」。他稱上周日（11日）在尖沙嘴右眼受傷女子在他眼前倒下，他自己的頭盔亦中彈，故經過旺角警署已想與警員打架，惟附近有不少警察，只好走出彌敦道宣傳今日民陣集會。另一示威者李同學稱，今日集會呼籲「和理非」出來，故昨盡量避免衝突，免得影響「和理非」出來的意願。

原本留在旺角警署的示威者其後都沿着彌敦道走，警方昨晚約7時起驅散人群，沒射催淚彈，但開了一槍布袋彈。人潮走至油麻地逐漸散去，其後留低宣傳今日集會的小明（化名）稱，本以為警方會出動水炮車，料因為昨天遊行示威者突改到太子，警方或未趕及安排。

油麻地一家手機用品店的老闆Ray認為，警方和示威者都變得聰明，驅散示威者手法上有變，昨沒放催淚彈的好處是該店不用關門。正當晚上示威者開始散去，警方7時53分呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，並稱尖沙嘴警署報案室已暫停服務。本報記者約8時到尖沙嘴警署外，沒發現示威者。警方口頭回覆稱，尖沙嘴警署昨午約5時44分提供人手保衛警署，因此發稿稱該警署報案室暫停。

（反修例風暴）