垃圾桶擲落警車 警向行人橋射布袋彈

人權監察：不應在鬧市開槍

政府發言人及警方昨分別譴責示威者破壞社會安寧，警方稱昨晚約7時半，有示威者向旺角道天橋下警員和警車多次投擲鐵桶、垃圾桶和雜物，以及用雷射光線照向警員。警員立即發出警告但無效，其間有鐵桶和垃圾桶擊中警車車頂，嚴重威脅在場警員及在附近市民記者的人身安全，一名警員向行人天橋上的施襲者發射一發布袋彈。

示威者昨晚聚集旺角一帶，部分人佔據彌敦道行車路，約7時半，多輛警車停在旺角道與西洋菜南街交界，有人從行人天橋將一個垃圾桶的桶蓋、內膽及桶身三部分先後擲下，擊中警車，警員即舉槍指向天橋。據網上影片，當時天橋有大批黑衣人，同時有不少並非穿黑衣的市民走動及圍觀。警方發射布袋彈後，天橋上人群四散。

葉寬柔說，當時垃圾桶只是擊中停泊的警車，而非高速行走、被擊中會導致車禍的警車，沒開槍必要，「當時警員是否有即時生命危險而要開槍？我不認為是這樣」。民權觀察成員沈偉男亦稱，警方在鬧市開槍易傷途人，質疑開槍警員能否判斷誰擲垃圾桶，若不確定擲物者、只是向示威人群開槍，做法非常危險。

在示威者於太子至佐敦佔路前，前晚獲發不反對通知書的「光復紅土，還我靜土」遊行如期舉行，昨約3時40分於土瓜灣海心公園起步，4時08分已抵達終點，即黃埔站A出口對出。

紅土遊行後 工聯外遭放菠蘿 寫「暴動始祖」

遊行申請人李軒朗在出發前稱，不會忘記「五大訴求」，昨訴求是踢走旅遊巴、驅逐廉價內地團。他在遊行後稱按不反對通知書條款走行人路者，約有2000人；警方稱約有3500人從起點出發。昨午4時許，部分人偏離原定路線，到工聯會總部馬頭角道門口外牆塗鴉，寫上「六七暴動始祖」、「暴徒」、「賣港」等字句，有人擲雞蛋，並貼上六七暴動報道影印本，又擺放多個菠蘿（比喻炸彈）。約6時半，數架警車及衝鋒車駛至，由警員撕去標語。同時，有示威者向位於馬頭圍道的民建聯九龍城支部辦公室擲雞蛋；位於美景街的民建聯九龍城區議會主席潘國華辦事處亦遭擲蛋及塗鴉，附近有不少民建聯橫額被撕毁。

黃國：工友激動，想操返去守護

李慧琼：民建聯面對針對性打壓

工聯會其後發聲明，譴責激進示威者破壞工人俱樂部，稱工人俱樂部外牆招牌、鐵閘皆被破壞，估計需時維修，服務也受影響，要求政府及警方嚴正執法。該會會長吳秋北稱，六七事件已過去幾十年，如仿效掟汽油彈或製造炸彈，相信很多市民不能接受。該會理事長黃國說不少工友非常生氣，「好多人都好激動，想操返去（土瓜灣）守護工人俱樂部」，不過他呼籲工友和平理性，不要以暴易暴。該會事前已制定應變措施，昨取消數十個在土瓜灣的課程。

民建聯主席李慧琼亦譴責示威者，又稱其團隊面對針對性打壓。

（反修例風暴）