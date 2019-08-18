維園今流水式集會 籲留15分鐘 民陣：議員助離開 警消息允「自由行」：沒暴力不用武

民陣召集人岑子杰昨日說，預料今日集會人數有機會突破100萬，多於維園可容納的10萬人，集會將應警方要求「流水式」進行。他說，集會下午2時起集合，當維園人流多，會開始疏散程序，在民主派議員協助下循高士威道離開，以避開天后和銅鑼灣一帶聚集的人潮，「流水式咁走」前往灣仔、金鐘、中環一帶港鐵站離開，大會疏散人潮工作會維持至最後一個人進入維園。

批無疏散路線 民陣：警稱倘人多會封路

民陣副召集人陳皓桓呼籲「要盡量多點人出來迫爆維園和其他路段」，當集會人數過多，警稱會由記利佐治街、興發街、電氣道和英皇道等開始封路，有需要再擴展至天后、炮台山和銅鑼灣一帶。陳續稱，維園以外範圍沒有警方的不反對通知書，但由於警方要求「流水式集會」，警方亦承諾人潮過多時會封路，相信離開維園並不犯法。

岑子杰批評警方將百萬人塞在只能容納10萬人的維園，亦無安排疏散路線，是想令集會難以管理和刻意製造混亂，提醒集會者不應跌入別有用心的人的圈套，籲群眾保持冷靜克制。工黨李卓人呼籲集會者入維園後不要留太久，「排隊入維園、排隊出維園，留15分鐘左右走，讓100至200萬人都可以參與到集會」，又形容「你（警方）班人玩嘢，我哋都有應對」。

警方消息人士稱，今日會部署數以千計警力處理集會，但警察不會刻意現身，會容許示威者「自由行」，只要示威者不用暴力，警方不會用武。他分析說，警方認為示威者的策略是在灰色地帶游走，引警方先用武，尤其是接近民居地方，推警方到道德高地邊緣，將反修例運動的合理性提高；雖然民陣倡今日集會「和理非」，但入夜後能否保持和平是未知數。

傷眼女子親友發文 報平安籲集會

8月11日在尖沙嘴警署附近疑遭布袋彈射爆眼球的女子，其胞妹在「連登」發文稱傷者一切安好，說姊姊「多謝香港人，我會努力食多d（啲），訓（瞓）多d（啲）！」帖文籲市民今參加集會，說「8．18 維園見」、「五大訴求 缺一不可」。法政匯思成立以來共7名的召集人亦表明將聯同團體成員參與今日集會，表達對反警暴堅持、對警方選擇性執法的憂慮。

法律學者張達明亦發帖文呼籲港人出席維園合法集會，稱若迫爆維園「請耐心排隊，由灣仔排到中環，和平合法入維園」。有醫護界亦發起「醫護同行，保護市民」，今日將身穿黑衣、戴黑口罩、紗布遮右眼參與集會。

有位於高士威道的商舖擔心會因人流過多出現混亂。售賣果仁、花生等乾貨的店主說，若路面太多人會考慮提早關門，惟「始終要交租」，會看實際情况決定。售賣行李箱的鄰舖，負責人同樣稱考慮提早關舖，又對警方只准民陣集會的決定感到無奈，「我都不知怎樣說」。

明報記者

（反修例風暴）

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