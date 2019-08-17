武警深圳防暴演練 博爾頓警告 港或現血腥鎮壓

美國有線電視新聞網（CNN）及《紐約時報》周四引述美國政府高官消息，包括國家安全顧問博爾頓（John Bolton）及其他國家安全委員會高級官員警告美國總統特朗普，若美國不採取更堅定立場，最終香港或會出現血腥鎮壓。消息稱特朗普因為中美貿易談判正進行，一直對香港事務保持緘默，惟日漸引起黨內國會議員不滿，迫使他開始考慮應否採取更強硬立場。

《環時》社評：

不會變六四翻版

博爾頓周三警告中國應小心處理香港示威，切勿釀成天安門事件。《環球時報》翌日發表社評，表示華府將中美貿易戰與香港局勢掛鈎也沒有用，又稱北京尚未決定以武力平息香港「暴亂」，但顯然會保留這個選項，惟強調香港的情况不會成為六四翻版。中國駐德國大使吳懇同日表示，中國軍隊在領土內調動很正常，又稱恢復香港秩序是港府的責任，但一旦局勢失控，屆時中央政府將會接手。

霍士主播發起網上公投

八成五促美行動撐港

特朗普所喜愛的霍士新聞近期亦關注香港情况。霍士新聞主播布里姆（Shannon Bream）周四在Twitter發文，讓網民就美國在香港事務上的取態投票，逾5.1萬人參加，其中八成五人支持美國採取實際行動支持香港。

有記者昨日就特朗普促中國「人道方式」處理香港問題，向中國外交部發言人提問，發言人回應時表示，特朗普此前也曾說過「香港的騷亂已經持續了很長時間」，重申當務之急是依法止暴制亂，恢復秩序。

（綜合報道）

（反修例風暴）