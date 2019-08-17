深水埗催淚煙入屋 柴犬抽搐、嘔吐 最少3宗貓狗疑中煙就醫 主人：有警告亦無處可逃

住警署附近 夫婦中煙眼痛

兩歲半的柴犬女和主人陳先生和陳太（化名）家住深水埗警署附近一幢唐樓六樓，周三晚9時突然聞到刺鼻氣味，關冷氣開窗發現樓下爆了兩三枚催淚彈，關窗後氣味猶存，二人眼睛、喉嚨和鼻均感刺痛，用水冲患處並幫柴犬抹身。

獸醫：或因接觸刺激物致感染

柴犬翌日不願進食且無精神，下午5時更突然嘔吐，其後呼吸急促且困難，狀甚痛苦，即帶牠求醫，陳太一度擔心柴犬可能死去。陳太引述獸醫稱，柴犬有呼吸系統感染，可能與接觸刺激性物質有關，除注射抗敏藥和止嘔藥，柴犬並要服一星期抗敏藥和氣管舒張藥。陳太說，柴犬向來健康，未試過呼吸困難，加上家居環境沒有轉變，疑是吸入催淚氣體後現病徵。

主人：聽不到警告 嗅異味驚覺

柴犬服藥後昨天開始進食、再無氣喘，但陳先生陳太仍然頭痛，陳先生受訪時雙眼泛紅，說每受催淚氣體攻擊都有這樣反應。陳憶述，周三晚一直沒聽到警方提醒會發射催淚彈，直至嗅到異味才驚覺受影響，「幸好我們都在家可即時關冷氣，否則不斷抽催淚氣入屋，可能柴犬已經死了！」

陳先生不滿警方在民居密集之地發射催淚彈，問警方有否理會居民感受，說即使警方有預先警告，居民亦無處可逃，「這裏是我的家，我可以逃去哪兒？」陳續稱，柴犬今次醫藥費已花千多元，醫生亦不能排除牠日後會有其他後遺症，自己在網上見到其他寵物有類似不適，會考慮聯絡苦主追討賠償。

動物團體今中環集會

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪稱，本周日至周五最少收到3宗居住深水埗和北角的貓狗求醫，牠們吸入催淚氣體後流眼水、咳嗽、氣喘、作嘔、不願進食，麥形容上述徵狀與受催淚氣體刺激相符。獸醫黎昌生看過柴犬發病短片亦認為牠與受催淚氣體刺激後徵狀相符，若受污染環境和寵物未徹底清潔，亦可能累積接觸刺激物後隔日才現徵狀。

有關注動物福利的團體發起今晚於中環愛丁堡廣場舉行「齊齊為動物向催淚煙Say no」集會。

明報記者

（反修例風暴）