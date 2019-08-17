旅業遊行撐警平暴 提參加者國旗勿行完即棄

旅遊界遊行昨午3時由添馬公園出發至夏愨花園，大部分人乘坐旅遊巴到場。參與者高呼「反對暴力、嚴懲暴徒」、「還我飯碗、保我生計」等口號，手執國旗，並舉起寫有「我是中國香港人」的紙牌，又在終點高唱國歌。旅遊促進會主席崔定邦稱，有逾4500人參與；警方指最高峰有1300人。

稱本月逾九成導遊停工

香港導遊總工會理事長黃嘉毅說，不少已成團的來港旅行團取消，稱本月逾九成導遊全面停工，平常7月會有十數團，結果只剩下一兩團，暑假「黃金檔期」沒了，不少從業員都好悽涼。有旅行社員工稱，旅行社生意下滑，「唔係少咗（旅行團），係零，出入境都少好多。」

姚思榮：局勢發酵旅客卻步

立法會議員姚思榮認為，社會情况發酵令旅客卻步，旅客難分警察驅趕行動或暴力抗爭，只會評估地區是否平穩安全。昨日財政司長公布紓困措施中，減免旅館及旅行代理商牌照費用，姚認為有不少旅行社為中小企，資金周轉或有問題，建議政府可在貸款上作安排，預期前日為第一波的紓困措施，預計施政報告和財政預算案會有更多。

醫管局：尊重員工集會權利

另外，「愛港之聲」約20名成員昨到警察總部聲援警員；數名「守護香港大聯盟成員」則到醫管局大樓外示威，不滿有醫護在醫院集會，又遞請願信給醫管局代表。醫管局回應稱，感謝公立醫院員工一直秉持專業精神，為病人提供一視同仁的服務，又稱局方尊重員工的集會自由及表達意見的權利，亦樂見員工同時維持對病人的正常服務。

（反修例風暴）