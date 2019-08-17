教育界今遮打遊行 促回應五大訴求

「政府是否要打壓下一代？」

教協會長馮偉華表示，6月至今不時見到警方過分使用武力，畫面令人心痛，又提到過去兩個月已有700多人被捕，「唔少係我哋教嘅學生」，他一度語帶哽咽。他後來解釋，學生走上街頭是為了守護港人珍惜的價值，卻受到過分武力打壓、被捕，「這樣是否做得對？政府是否要打壓下一代呢？」

遊行要求政府立即回應五大訴求，包括成立獨立調查委員會，徹查由修例引伸的風波。馮偉華表示，前晚才收到警方就遊行及集會發出「不反對通知書」，而幾星期前申請不反對通知書時預計有500人參與，若參與人數太多，屆時將提早起步。

教局：尊重合法表達意見

教育局發言人昨回覆，理解教師對社會議題會有不同看法，尊重大家以和平、理性及合法的方式表達個人意見，面對目前艱難的局面，局方深信校長和教師定當持守專業，以全體學生的福祉為最優先考慮，分清個人政治訴求與教育專業工作。

（反修例風暴）