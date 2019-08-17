紅土成功上訴 改路線准遊行

昨晚上訴委員會歷時逾兩小時的聆訊，申請方提出以替代路線遊行，爭取以海心公園作起點，其後沿旭日街、崇安街、庇利街、紅磡道、民泰街遊行，並以黃埔站A出口對出行人路空地作終點。經商議後，上訴委員會批准申請方以上述路線舉行合法遊行，但要求須有至少100名糾察在終點黃埔站A出口維持秩序。遊行定於今日下午3時半集合，4時起步，並須於5時半結束。

申請方：不算勝利 有如乞求

土瓜灣南社區主任、遊行申請人李軒朗表示，區內街坊希望有合法遊行，縱然替代路線不如意，但平衡了成功機會及表達訴求的效率後，決定更改路線。他說，今次絕對稱不上是勝利，申請方是作出最大努力，像乞求般才可爭取到遊行，而上訴委員會亦維持了警方禁止他們在兩個地方舉辦公眾集會的決定，故今次只是取回應有的權利和自由。他呼籲警方如有任何執法行動，需保持克制，尊重合法遊行的權利，並履行正面積極的責任，確保遊行和平合法地進行，如有任何事情發生，要避免在人煙稠密情况下施放催淚煙。

民陣遊行上訴駁回 警：防激進騎劫

另外，警方日前反對民陣明天遊行，民陣提出的上訴遭駁回。民陣副召集人陳皓桓表示，對裁決憤怒和遺憾，過去民陣強調以和平、理性、非暴力手法表達訴求，但警方猜測將有罪案發生，便禁止《基本法》賦予市民遊行的權利和自由；民陣將考慮提出司法覆核。

對於港島區民陣8．18遊行，中區警區指揮官謝名揚表示，收到近600封社區人士及商戶去信警方表達關注，再次重申基於社會氣氛，為確保公共安全，並「防止激進者騎劫公眾活動」，故決定反對由維園前往遮打道的遊行和遮打道的集會。

被問及民陣主辦遊行經驗豐富，過程無衝突發生，為何警方要將近日暴力事件「入民陣數」；謝回應稱，「事實擺出來，6月起的大型遊行有極端滋事分子騎劫」，故為減少危險因素，決定反對。

（反修例風暴）