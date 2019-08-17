學生會成員遭短訊恐嚇「殺你全家」 方仲賢憶被捕：以為搶劫 警委任證無照片

居西貢買筆觀星 購10支一自用

警方於本月7日的記者會上表示，方仲賢被休班警員截查後，一言不發逃走；方昨憶述被捕過程時表示，本月6日在深水埗購買10支觀星筆後，一名黑衣人衝前箍着他的頸和膊頭，聲稱是便衣探員，並展示一張沒有照片的委任證約兩秒。他說，該名警員姓黃（UI8XXX），他欲搜查方手上裝有觀星筆的膠袋，「當時以為遭到搶劫」，便嘗試掙開對方但不成功，再被3人制服。方表示，被制服時有姓夏的警員（UI4XXX）以雙手叉他的頸，並在其耳邊說「最好唔好搞大件事」；方被捕後不適，送往明愛醫院治理。方表示，警員姓名及警員編號資料是有同學到醫院聲援他時見到該兩名警員，拍攝他們的警員委任證而得來。

至於警方早前稱方購買的是「強力雷射槍」，方仲賢稱他向排檔檔主購買「藍光雷射筆」，10支當中有1支是自用，其餘是替朋友買；他說自己居住西貢，買觀星筆用作觀星很正常，而且觀星筆可用作文具、貓玩具，強烈譴責警方濫捕。他表示會保留法律追究權利。

報警求助 未獲人身保護

另外，多名大學學生會成員近日收到恐嚇信息，香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，日前收到短訊說如果再出來搞事，「必殺你XX全家」；另一條短訊則提及其父的名字及住所詳細地址，說「XXX（彭父名字）冇教你唔好做傷天害理嘅嘢咩，如果你老豆（竇）連咁簡單嘅道理都冇教你，我去XXX（彭住址）教下佢點樣教好個仔」。彭表示因擔心個人安全已數天沒回家，並於前日報警，但警方未提供人身安全保護。

學生遭貼街招 印相片住址

浸會大學學生會外務副會長梁兆玉及教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆亦收到附有其家人名字及地址的恐嚇信息，又在二人的家附近找到指他們為「亂港暴徒」的街招，印有「把你輪迴」、「後果自負」等字句。梁耀霆更表示，家人發現昨早有陌生人在家附近徘徊，更敲門問他在不在家。

指運動無大台 學生會代表「易落手」

兩人均稱會考慮報警；梁兆玉表示受恐嚇感到好害怕，但仍會站出來參與反修例運動；梁耀霆則表示不會向惡勢力低頭。至於為何3人會成恐嚇對象，彭家浩認為反修例運動無大台，學生會代表成為「容易落手的對象」。

明報記者

（反修例風暴）