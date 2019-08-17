「黃台之瓜何堪再摘」 李嘉誠登廣告反暴力

劉兆佳：婉轉免示威者牴觸

蔡子強：未完全配合主旋律

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，廣告反映李嘉誠對香港局勢憂慮，但採取較婉轉方式，相信是為免令示威者及同情的人有牴觸情緒。劉認為現應直截了當表明立場，否則或令人產生不同解讀，「別人不知你在勸中央，還是勸特區政府，還是勸暴力分子」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，港澳辦上月底要求香港各界旗幟鮮明反暴力，李嘉誠現時開腔非偶然，但他認為其表態未如其他商界一樣表明支持警隊，未完全配合中央要求的「主旋律」，相信與他江湖地位、年紀及文化底蘊有關，「他知道有些說話不能講太盡，否則思考空間和可以帶動的討論會較少」。

李嘉誠昨在最少10份報章刊登廣告，其中一款寫有「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘』」；另一款則印有反暴力圖案，上方為「最好的因可成最壞的果」，左右兩旁分邊是「愛自由．愛包容．愛法治」、「愛中國．愛香港．愛自己」，下方寫上「以愛之義 止息怒憤」，兩廣告下款為「一個香港市民 李嘉誠」。

寄語青年「勿讓激情成遺憾」

李嘉誠昨透過發言人補充，登廣告因認為香港長期繁榮穩定繫於「一國兩制」行穩致遠，認為今日香港要停止暴力，堅守法治 ；又稱現時年輕人給政府的聲音和信息震耳欲聾，政府已在絞盡腦汁。他寄語年輕人，「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾」。

李嘉誠兒子李澤楷創立的盈科拓展集團及旗下富衛保險，昨亦刊登全版廣告，寫有「反對暴力行為、維護社會秩序、恢復理性討論」。

「黃台之瓜」出自唐代章懷太子李賢〈黃台瓜辭〉。李賢為唐高宗與武則天之子，高宗死後武則天多番迫害兒子，李賢終亦被迫自殺，他被迫害時寫下該詩，勸告母親不要趕盡殺絕。2016年2月旺角大衝突，3月長和系發布業績時，李嘉誠三度引用「黃台之瓜、何堪再摘」，指相關各行各業都面對壓力，冀港人無論有何政見都要做對香港有益的事。

長和系旗下四大上市公司日前於多份報章登全版廣告，呼籲「停止暴力行為」；近日多個地產商及富豪亦透過發聲明或刊登廣告等方式發聲。

（反修例風暴）