稱彈珠傷示威者眼 高永文：不知誰射

盼反映暴力升級 傷害加劇

高永文發言時表示，隨着7月21日發生元朗事件，暴力不斷升級，示威者以腐蝕液體、縱火、掟汽油彈及金屬彈珠攻擊警方，雙方受傷人數不斷增加，部分人傷勢嚴重，有示威者眼部更遭彈珠所傷。

被問到所指的彈珠是指警方布袋彈的彈珠還是示威者的彈珠，高永文澄清從媒體得知有關資訊，不知示威者傷勢，又稱只是想藉事件反映隨暴力升級，雙方受到的傷害都會加劇，又指來自任何一方暴力都要譴責。對於有批評警方濫暴，高稱警方有責任作適當指引，讓前線警員「任何時間都要用最低武力解決問題」。

高永文昨晚發聲明，重申在記者會表達的重點是希望各方正視現時大型示威運動中，衝突持續升級帶來的問題，沒有亦無意指出該傷害是由誰或何方造成。

若獨立調查「應全方位做」

高永文上月出席一個集會時表示反對成立獨立調查委員會，擔心令執法人員不敢執法。他昨再被問有關問題時說，當時理解是針對警方的獨立調查，擔心令事件火上加油，又稱若要調查「應全方位去做」，但補充「我無講支持定唔支持」。

（反修例風暴）