建制今集會 九倉吳光正籲員工出席 地產商罕有高調參與 劉銳紹：官方壓力加強

稱吳宗權吳天海亦赴會

守護香港大聯盟昨開記者會，公布今日下午5時至6時半會於添馬公園舉行「反暴力、救香港」集會，訴求包括停暴力、勿擾民、守法治、阻撕裂等。500多名建制派月初到深圳出席港澳辦和中聯辦舉行的聯合座談會，中聯辦主任王志民會上要求建制派全力組織和參與提升社會正能量的活動。今次是座談會後建制派首次舉行大型集會。

唐英年：一國兩制受嚴重衝擊

全國政協常委、友好協進會會長唐英年昨在記者會主力介紹，大聯盟召集人黃英豪未現身。唐表示，暴力衝擊愈演愈烈，嚴重影響社會安寧和法治，嚴重衝擊一國兩制原則底線，令港陷回歸以來最危險境地，希望透過集會向社會釋放止暴制亂聲音，並動員熱愛香港的沉默大多數站出來，支持警方嚴正執法。他說，有信心警方處理任何一切非法行動，至今仍認為本港毋須出動解放軍。

吳光正早前亦有出席深圳座談會，他昨以「九龍倉集團原主席吳光正」名義於九龍倉內部發信，稱自己是活動發起人之一，「有意出席的同事，可一起出席」，「出席與否由同事100%自行決定，純粹出於有同感和自願，絕不勉強」。他又提到「暴力令人恐慌，沉默只會引來更多暴力。反暴力是普世價值觀，我們不應害怕站出來維護這普世觀」。

消息：內地抨擊 吳要「跪玻璃」

有接近地產商消息人士指出，九倉情况與其他地產商不同，因早前五支旗杆國旗被拋入海及海港城貼告示不容許警察進入，在內地掀起大風波，被內地官媒及網民抨擊，尤其護國旗不力是死罪，故吳光正要「跪玻璃」。

劉銳紹表示，此類官方和建制派的動員「只是做給上面看的指定動作」，「做了未必有效果，不做就有後果」，若不歸隊會留下紀錄，日後可能有其他利益損害。過去建制派集會，多由建制派政黨和社團領導撐場，今次地產商罕有高調參與，劉分析官方早一階段只提出要為香港穩定做貢獻，要求較含糊；當官方壓力不是很強時，富商、財團會「側側膊」，但現時官方是加強了壓力和更具體點出要求。

明報記者

（反修例風暴）