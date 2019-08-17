遮打集會稱6萬人 警：7100 籲訴諸國際尋自由 學界：非勾結外國

促英確認華違聯合聲明 稱與西方建穩定互信關係

大專學界國際事務代表團與網上討論區連登「我要攬炒」團隊昨晚8時開始集會，市民坐滿遮打花園，皇后像廣場外亦坐滿人，遮打道一度要封路。大會指有6萬人出席，警方稱高峰時有7100人。現場有人舉起英、美等國旗。

大會宣言要求英國政府確認中國違反《中英聯合聲明》，以及要求英美各自制訂及通過《香港民主及人權法案》，又稱未來會與西方國家建立長期穩定互信的關係。宣言又指摘港府輕視人民，忽視法治，源於沒有效民主，盼港人加油。張崑陽說，香港作為國際城市，不同國家在港都有持份，有權聲援香港，若有人為集會「扣帽子」說是勾結外國勢力，是錯誤指控。

多名非建制政治人物在集會發言，包括立法會前議員吳靄儀、香港眾志秘書長黃之鋒、時事評論員練乙錚、已被取締的香港民族黨的召集人陳浩天，而在德國獲難民庇護的本土民主前線發起人黃台仰則在影像中現身。英國工黨副黨魁華德信和英國國會議員Heidi Allen亦有「越洋聲援」。

黃之鋒：國際關注傘運百倍

7月1日衝入立法會後讀出宣言的梁繼平昨亦在影片中現身，他說自己雖前途未卜，若要在個人安危與延續運動之間選擇，會選擇後者。

黃之鋒說，國際現對香港的關注比5年前雨傘運動高10倍，甚至百倍。他說，2016年時認為美國通過《香港民主及人權法案》非常遙遠，沒想過到今日，港人會在集會中要求美國通過，讓港人在國際社會並不孤單。陳浩天說，香港向來是國際鬥爭場所，在國際上有重要角色，認為港人崇尚自由世界，站在對付極權國家的最前線，認為港人有反抗籌碼。

練乙錚稱，希望向香港商界喊話，指商界為「反送中」運動最大得益者，卻在得益後「收聲」，令人齒冷，並指這是「食人血饅頭」。他認為商界或因內地政府打壓而未能在港發聲，但呼籲他們盡量在國際上支持運動。

參與集會的孫小姐認為基本人權全世界都應該有，不能預計訴諸國際的作用，但現在「什麼都要試做」，不能放棄。

（反修例風暴）