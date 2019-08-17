分析：反國教科成功非單靠罷課 學者：今次沒讓步迹象

蔡子強：今次焦點勇武抗爭

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，反國教科時期，手腕強硬的現任國家主席習近平尚未成為國家最高領導人，到佔領運動時，習已成為最高領導人，當時盛傳習認為港府過往已兩次讓步，包括23條立法及國教科爭議，不會再讓步第三次，且「8．31框架」是中央所定，故沒讓步空間。

至於今次反修例訴求，蔡認為本來修例只是特區政府負責，及後港澳辦表態，代表中央已牽涉其中，要政府再讓步是難上加難。他說近日不少外國傳媒來港，就是要看中央未來究竟會否出動武警甚至解放軍。他認為現在最關鍵並非罷課，而是暴力衝突會否升級及延續；雖然罷課也是大事，但「和理非」不能主導運動，焦點將會在於勇武派如何抗爭。

馬嶽：撤科亦有選舉因素

中大政治與行政學系副教授馬嶽則認為，一星期只罷一天課的構思特別，加上罷課成效如何要視乎多少人參與，目前要評論是言之尚早。他又認為，反國教科最後成功，是因為當時還有絕食、公民廣場抗爭，加上臨近立法會選舉，更是讓政府有動力去避免影響選情，故罷課並非成功主因。

即使面對罷課，蔡及馬均認為，這次政府並沒任何讓步的迹象。

明報記者

（反修例風暴）