教局出開學指引 助處理學生情緒、教師分歧

教育局長楊潤雄昨在facebook表示，昨日起至下周會與同事見業界，又稱在躁動不安的社會氛圍中，更要用心讓學校成為學生的「安全網」和「心靈加油站」，可以在安全、平穩和寧靜的環境中繼續正常學習，健康成長。

中學「一校兩社工」人手未必到位

據悉，楊潤雄及教育局常任秘書長昨分別會見多個校長組織及辦學團體，盼了解各校需求，暫得悉學校可能會面對學生情緒問題，除了參與運動的學生，新聞都可能令無參與者情緒受困，父母任警察者亦可能受壓，需要就此提供支援。教育局在會上指校方可啟動危機應變機制，新學年起開始中學「一校兩社工」亦可助支援學生，只是部分學校增聘的人手未必即時到位。另外，昨會面亦曾討論校內教師或會意見不合，以及校友施壓等。教育局將就學校各方面的需求制定指引，確保學校平穩及有效運作。

香港教育專業人員協會副會長、中學教師田方澤說，過去兩個月經常有老師要到衝突現場「執仔」，加上被捕者之中不少是學生，學生之間的義憤和不甘心感覺強烈，導致情緒焦慮和緊張，有學生甚至一周只吃4餐和失眠。

教協昨向中小幼學校校長、教師發信，提醒需秉持良知與教育原則，並關注師生的情緒及心理健康，教育局應尊重師生表達政治意見的權利。

（反修例風暴）