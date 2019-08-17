中學生發起逢周一罷課 教局反對 網上民調萬人願響應 開學日港九新界集會

中學生罷課籌備平台於本月10至14日，在網上收集逾350間中學近2萬名中學生的回應，當中七成將升讀中四或以上年級，結果48.9%學生表明將參與罷課，另約兩成學生稱放學後會加入集會，約三成同學願上課時以掛飾等表態。

2萬學生民調 四成願無限期罷

近六成學生投選「9月2日」罷課，約四成學生願作無限期罷課，大多受訪者選擇罷課時參與「校內集會」及「分區公眾集會」。平台暫考慮為開學日罷課，在港島、九龍、新界各物色地點集會，並將申請不反對通知書。香港眾志副主席鄭家朗稱，若警方反對，相信學生會以自己方式響應，另將與正籌備罷課的大專生溝通，令罷課有更好效果。

青年反修例關注組常委梁同學說，同學願無限期罷課，反映抗爭意志強烈，但本港沒無限期罷課的經驗，故平台呼籲暫定開學後每逢周一罷課。中學生反修例關注組核心成員伍郁釗稱，喇沙書院、嘉諾撒聖瑪利書院、嘉諾撒聖方濟各書院、九龍華仁書院將於下周陸續成立關注組，以便宣傳。

大專亦擬罷課 研邀教授參與

在大專界，港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩稱，大專學界傾向會罷課，已召開會議商討行動。中大學生會會長蘇浚鋒稱會響應，至於會否邀教授參與，讓學生「罷課不罷學」等，則在商量，料本月底會交代。

教局：未成年不應捲政治漩渦

教育局發言人回覆，不應利用學校作為表達政治訴求的場地，破壞學校運作，未成年學生不應被捲入政治漩渦，尊重學生有不同的意見，但必須以和平、合法方式表達。

校長會冀政府具體措施回應訴求

中學校長會主席鄧振強認為，上述稱參與罷課的學生人數較預期大，歷時比想像中長，反映局勢嚴峻，冀政府盡快推具體措施，如成立獨立調查委員會，令校園回復平靜。鄧指罷課學生可交家長信請假，否則將被視作缺課，學生在校內罷課，則由校本彈性處理；教師罷工只能請「無薪假」，須以文件傳閱方式遞交法團校董會審批，再交教育局常任秘書長批准。

教協稱不推動 教聯質疑民調真確

教育界議員葉建源稱，將按情况再決定如何支援，教協一直認為大專學生有足夠成熟度決定罷課，但中學生判斷力參差，故不推動中學罷課；教協亦未有計劃號召教師罷課，但若局勢惡化，不排除會號召。

教聯會主席黃錦良質疑平台網上問卷的真確性，又指政府已停止修例，無理由再因此罷課，更不應執著於五大訴求。他說中學生心智未成熟，需在安全和寧靜環境下學習，不應將政治帶入校園，影響學校運作和學生情緒，呼籲學生應該理性，讓校園回歸平靜。

東華三院：礙學習 不支持

辦學團體方面，東華三院回應會密切留意事態，與屬校緊密聯繫，確保學校正常運作，尊重同學表達意見權利，但罷課妨礙正常學習，亦影響教師對學生的照顧和指導，並不合宜，故不支持罷課，呼籲學生參與非校方活動時，須徵詢家長或監護人意見。天主教社會傳播處主任馮一鳴稱，正找轄下學校了解情况，主教公署亦正商量。

明報記者

（反修例風暴）